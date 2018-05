/ / Motorista é preso após bater carro em poste e atingir parede de farmácia em Guarantã do Norte

O acidente envolvendo um GM Vectra preto ocorreu, esta manhã, na avenida Dante Martins de Oliveira, no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT. De acordo com a Polícia Militar, o veículo subiu na calçada, derrubou um poste da rede elétrica e parte da parede de uma farmácia. Uma pessoa que estava no banco do passageiro teve ferimentos, foi encaminhada ao hospital e não corre risco de morte.

Ainda segundo informações da PM, o motorista teve apenas escoriações e foi preso após ser submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) e constatar 1,39 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que corresponde a 27,8 decigramas de álcool por litro de sangue.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O delegado Waner dos Santos Neves, explicou, que o condutor ainda passará por uma audiência de custódia. "O juiz é quem definirá se ele vai continuar preso ou será liberado mediante pagamento de fiança. Não cabe ao delegado definir isso".

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)