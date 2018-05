/ / Motociclista morre vítima de acidente no bloqueio dos caminhoneiros na BR-163 em Guarantã do Norte

Um motociclista morreu na madrugada sesta sexta-feira (25), por volta das 1h45min, após colidir na traseira de um caminhão que estava parado em um ponto de bloqueio de caminhoneiros na BR-163, km 1074 em Guarantã do Norte/MT.





Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o jovem Denilson da Silva dos Santos, de 22 anos, pilotava uma motocicleta Honda/Bros, placa JYF1256, quando ao passar pelo bloqueio não percebeu o caminhão Volvo/FH440, que estava estacionado parcialmente na pista devido ao bloqueio. O motociclista acabou colidindo na traseira do caminhão, o mesmo não resistindo aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente.





A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e constatou a veracidade dos fatos, a qual pro sua vez acionou a Polícia Civil de Guarantã do Norte e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), para fazer a liberação do corpo.





O condutor do caminhão foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e posteriormente liberado.

O corpo foi encaminhado a Funerária Memorial Pax, para os procedimentos fúnebres.

O ato fúnebre será realizado na CAPELA VELATÓRIA, ao lado da PAX MEMORIAL em Guarantã, a partir das 17 horas. O sepultamento será realizado neste sábado 26/05, com horário a ser definido, no cemitério municipal de Guarantã do Norte.





Por Olhar Cidade com Leidieli Lima