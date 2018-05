/ / Morte de bebê suspeita de H1N1 é investigada

Aline Almeida, repórter de A Gazeta

Um bebe de 1 ano e 6 meses morreu em Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) e a suspeita é de influenza A H1N1. A morte foi registrada no Hospital Regional Albert Sabin, na última segunda-feira (30). Segundo informações da unidade de saúde, a menina deu entrada no hospital no sábado com uma gripe associada à pneumonia.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) destacou que o bebê morava na zona rural de Carlinda (762 km ao Norte) e recebeu toda a assistência médica, foi medicado e chegou a apresentar alguma melhora no domingo, mas o quadro clínico agravou-se rapidamente e a criança veio a falecer. A SES informou que foram colhidas amostras da menina para análise no Laboratório Central (Lacen) e também no Laboratório Álvaro, de Curitiba (PR). O resultado dos exames que vai indicar a causa da morte deve estar pronto em até 30 dias. No Estado, o último boletim divulgado na sexta-feira (27) já havia confirmado 3 mortes por influenza. Ao todo 102 casos suspeitos de influenza estão sendo investigados em Mato Grosso. Somente na cidade de Várzea Grande são 32 casos notificados de influenza com 4 mortes sendo investigadas. Dos 15 óbitos divulgados no boletim da SES um foi confirmado como gripe influenza A não subtipado, um por influenza A por H1N1, um por influenza B, 6 por Síndrome Respiratória Aguda Grave não especificado e 6 óbitos ainda em investigação. Das mortes confirmadas por influenza a primeira foi por gripe influenza A registrada em Cuiabá e a segunda morte por gripe influenza B em Tangará da Serra. A terceira morte por gripe influenza A H1N1 foi em Sorriso.



Campanha de vacinação Para a campanha de vacinação da influenza, que começou no dia 23 de abril e segue até o dia 1º de junho, o Estado deve receber 850 mil doses. Compõem o grupo prioritário pessoas com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e as puérperas, profissionais de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas nao transmissíveis e outras condições clínicas especiais e a população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.