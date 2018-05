/ / Menino recupera consciência após pais assinarem doação de órgãos

Trenton McKinley, 13, de Mobile, no Alabama (EUA), depois de dois meses em coma e ter a morte cerebral decretada, acordou poucas horas antes da cirurgia que iria retirar seus órgão para doação.

Trentou sofreu um traumatismo craniano após um acidente de carro em março deste ano. O menino teve quatro paradas cardíacas. A mais longa durou 15 minutos, segundo entrevista com a mãe Jennifer Reindl em uma publicação no Facebook.

"Quando o coração dele voltou a bater, os médicos disseram que ele nunca mais seria uma criança normal. Eles disseram que os problemas de oxigenação no cérebro dele foram muito graves e que ele acabaria vegetando se conseguisse sobreviver", afirmou Jennifer em entrevista para a FOXNews.

De acordo com o jornal, Trenton mal respirava nos dias após o acidente e seus pais decidiram assinar os documentos de doação dos órgãos do menino para cinco crianças que estavam precisando de transplantes no hospital.

"Era injusto continuar 'trazendo ele de volta', porque só estava danificando ainda mais os órgãos", afirmou Jennifer. "Eu sabia que ele não hesitaria em salvar mais 5 vidas ", escreveu a mãe no Facebook.

Volta dos sinais vitais

Um dia antes de os médicos removerem o suporte de vida de Trenton, o menino começou a mostrar sinais de atividade e movimento no cérebro.

"As mãos dele começaram a se mexer, depois seus pés e então olharam para os olhos dele e ele estava de volta", disse a mãe em relato no Facebook.

Trenton disse à FoxNews que acredita que foi para o céu antes de voltar à vida.

"Eu estava em um campo aberto andando direito", lembrou Trenton. "Não há outra explicação além de Deus, não há outro caminho. Até os médicos disseram isso."