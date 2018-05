/ / Mais de 21 mil residências ficam sem energia após rompimento de cabo em subestação em Colider

O rompimento de um cabo em uma subestação causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em Colíder, Nova Canaã do Norte e em algumas regiões próximas, ontem. A suspensão teve início por volta das 3h41. De acordo com a assessoria da concessionara, cerca de 21.463 consumidores ficaram sem energia.

A assessoria confirmou ainda, ao Só Notícias, a energia foi reestabelecida por volta das 5h e 1.763 clientes tiveram os serviços normalizados pouco tempo depois, a distribuição correu em todas as regiões afetadas dos municípios citados.

Por nota, a empresa lamentou os transtornos e destaca que foi um problema pontual e que já está solucionado. Por conta da gravidade da ocorrência e da necessidade de correção do problema, o retorno demorou um pouco mais do que o normal.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)