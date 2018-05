/ / M Golde no masculino e Beto Caça e Pesca no feminino sagram se campeão da Copa do Comercio ACEG

Na noite da quinta-feira (03/05), aconteceu no Ginásio Bezerrão a grande final da Copa do Comercio ACEG, nas categorias masculinas e femininas. A competição fez parte do calendário esportivo do município e teve a realização da prefeitura municipal de Guarantã do Norte/MT, com organização da Secretária Municipal de Educação e Departamento Municipal de Desporto em parceria com a ACEG.





A Copa do Comercio ACEG, distribuiu mais de 10 mil reais em prêmios, sendo uma das maiores premiações do Norte do Estado. O campeão no masculino levou uma Motocicleta Pop zero quilometro o segundo colocado Um mil reais. No feminino a equipe campeã faturou mil reais e a segunda colocada quinhentos reais.





A primeira final foi na categoria feminino, onde estiveram disputando as equipes do Beto Caça e Pesca e Black White, um jogo disputado do começo ao fim. Logo aos três minutos de jogo a atleta Jaqueline aproveitou uma bola de fora da área, em um chute com precisão marcou o único gol da partida. A equipe da Black pressionou o jogo todo, mas não conseguiu furar a boa defesa das adversárias.





A final do masculino foi entre Bela Casa/ Sol Maquinas e M Gold/Ferragens São Paulo. Um jogo onde o primeiro tempo foi todo comandado pela equipe da M Gold, ao final do primeiro tempo já vencia com a diferença de quatro gols, faltando cinco minutos do segundo tempo a equipe da Bela Casa, esboçou uma reação, mas não foi suficiente.





O que chamou a atenção dos organizadores, foi o grande numero de torcedores que compareceram durante todo o campeonato para assistirem as partidas, o que não foi diferente na final, o Ginásio Bezerrão ficou superlotado, onde os amantes do futsal, compareceram e foram presenteados com um belo jogo.

Beto Caça e Pesca 01 X 00 Black White

Bela Casa/ Sol Maquinas 04 X 07 M Gold/Ferragens São Paulo

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)