/ / Luverdense é goleado de virada pelo Santos na Vila Belmiro e complica classificação na Copa do Brasil

O Luverdense acaba de perder por 5 a 1, para o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. O time de Mato Grosso começou a partida se impondo, saiu na frente, mas levou o empate ainda no primeiro tempo. No segundo turno estava mais acanhado e deixou o Peixe mandar na partida e chegar facilmente ao gol de Diogo Silva que fez belas defesas, mas não conseguiu evitar a goleada.

Na próxima quinta-feira (17) as duas equipes voltam a se encontrar no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, para o jogo decisivo. Mas com esse resultado o Peixe deixou encaminhada a classificação na competição.

Mesmo na casa do adversário, o Luverdense dominou os primeiros minutos de jogo chegando com perigo ao gol do Santos como na jogada com Elton que tocou para Lucas Braga que chutou forte, mas a bola acabou saindo. O santos tentou pela direita com Rodrygo que procurou Gabigol, mas ele furou e o ataque do Peixe foi bloqueado.

Aos 10 minutos, Diogo Sodré sofreu falta, o lateral direito Itaqui bateu direto, a bola passou por todos e morreu no fundo da rede, abrindo o placar para o time de Mato Groso. Luverdense 1 a 0.

Logo na sequência o Peixe teve a chance de empatar com Gustavo Henrique que recebeu livre na pequena área e perdeu cara a cara com Diogo Silva. Após sofrer o gol o Santos cresceu no jogo e passou a pressionar o Verdão do Norte, criou vária oportunidades. Aos 22, Alisson cruzou, Sasha tentou cabecear no cantinho, mas Diogo Silva fez uma grande defesa, salvando o Luverdense. Na sequência, a bola passou por Sasha e Vitor Bueno e por pouco não saiu o empate. O Peixe continuou insistindo e aos 24, em um cruzamento de Vitor Ferraz, Gabigol cabeceou e deixou tudo igual. 1 a 1.

Com o empate o jogo esquentou ainda mais, as duas equipes jogando muito ofensivas, mas o Santos com maior domínio da bola.

Luverdense partiu em contra-ataque com Rafael Silva que desceu em velocidade, mas a bola saiu para escanteio. Paulinho cobrou e a sobra acabou ficando com o Santos. Na sequência, Elton teve mais uma oportunidade para o time de Mato Grosso, decidiu bater de longe e desperdiçou.

Aos 42, Vitor Bueno cobrou falta perigosa para o Peixe, mas o goleiro Diogo Silva saiu de soco. A sobra ficou com Gabigol que finalizou para fora. A resposta do Luverdense veio com Diogo Sodré que recebeu na entrada da área, chutou para o gol, mas deu defesa. O último lance ainda foi do time de Mato Grosso. Em contra-ataque Paulo Renê livrou do Lucas Veríssimo e finalizou bem no canto, mas o goleiro santista estava atento e tirou.

No segundo tempo o Santos entrou com força total para cima do Luverdense dando bastante trabalho para Diogo Silva. Aos 5 minutos, Jean Mota bateu no canto esquerdo, mas o goleiro luverdense se esticou para fazer a defesa. O time da Vila pressionou muito o Verdão, que criou a primeira boa oportunidade só aos 8 minutos, Lucas Braga chutou muito forte de fora da área, a bola passou muito perto do gol santista.

Aos 13 minutos, Gustavo Henrique recebeu cruzamento de Vitor Bueno pelo lado direito e mandou para o fundo da rede. Santos 2 a 1. Nem deu muito tempo do Luverdense respirar e aos 17, em um erro de Sodré o ataque do Santos partiu em velocidade Rodrygo bateu forte, Diogo Silva defendeu, mas a sobra ficou com Gabigol que marcou o terceiro do Peixe. 3 a 1.

Luverdense lutava, mas não conseguia segura o ataque do Santos. Aos 22, Sasha fez jogada com Victor Feraz, que procurou Gabigol, que não perdoou e fez 4 a 1.

O Verdão do Norte tentou uma reação com Ariel que finalizou na trave. Na sobra o Luverdense marcou, mas não estava valendo nada, jogador estava impedido. Mesmo com uma vantagem elástica o Santos buscava ampliar o marcador e aos 32, Rodrygo limpou e mandou uma bomba. Diogo Silva fez uma bela defesa.

O time mato-grossense tentou diminuir a vantagem santista, mas esbarrava no goleiro Vanderlei que não deixava passar nada. Para fechar as goleada, aos 40, Yuri marcou o dele após receber passe de Rodrygo. Santos 5 a 1. O juiz apitou aos 48, decretando a elástica vitória do Peixe.

Por Só Notícias/Débora Lobo (foto: Gazeta Esportiva/Sergio Barzaghi)