/ / Liberados todos os pontos de bloqueios dos caminhoneiros em Mato Grosso

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Aristóteles Candidé, informou, que não há mais interdições nas rodovias federais em Mato Grosso desde as primeiras horas de hoje.Porém, esta manhã, houve uma tentativa bloqueio em Matupá, no km 1042, esta manhã, os policiais estão se deslocando para lá para verificar a real situação.

De acordo com a assessoria da concessionária que administra a BR-163, os últimos pontos de bloqueios estavam no Nortão e foram liberados durante a noite e a madrugada. Sinop teve a pista liberada, ontem à tarde. Não há detalhes de como ocorreu desmobilização e se foi de forma pacífica ou se houve intervenção das forças policiais.

Conforme já foi informado, manifestantes liberaram, ontem, por volta das 20h40, os dois pontos de bloqueios que eram mantidos na BR-163, há 8 dias, em Lucas do Rio Verde. Antes da pista ser liberada houve uma confusão, e um grupo que não concordava em liberar carretas e caminhões abriu compartimento dos vagões de um bitrem, que se preparava para sair, e uma quantidade considerável de grãos caiu na pista, que precisou ser interditada para limpeza e depois ficou operando em meia pista, mas já está totalmente liberada.

Ainda ontem, à tarde, os manifestantes que há 10 dias bloqueavam a passagem de carretas e caminhões em dois pontos da rodovia federal em Sorriso, encerraram o movimento e liberaram a pista. Em apoio aos caminhoneiros, um grupo de mulheres organizou uma passeata, caminharam por cerca de 2 km pela perimetral Sudeste e pararam em frente ao local onde os caminhoneiros fizeram protesto.

Durante o movimento, homens e crianças se juntaram na caminhada. Alguns foram com seus carros e motos e fizeram buzinaço. Os manifestantes levaram faixas exigindo o voto impresso, o fim dos privilégios de políticos, a meritocracia no Supremo Tribunal Federal, baixa de impostos, entre outras reivindicações. Todos disseram apoiar a greve feita pelos caminhoneiros e pediram a baixa do preço dos combustíveis.

Por Só Notícias/Débora Lobo (Foto: Célio Ribeiro)