/ / Lateral de origem, Renato marca mais um pelo Avaí e comemora artilharia da Série B

Ele é lateral-direito de origem e, no retorno ao Avaí, vem jogando tanto no meio como na ponta. Independente da posição, vem dando conta do recado acima de tudo. Esse é Renato, o grande artilheiro da Série B do Brasileirão. Na noite desta terça-feira, mais um gol.





O Leão venceu o CRB com propriedade na casa do adversário, por 4×0. Renato fez o segundo da partida. Guga criou a jogada pela direita, Rodrigão escorou, Renato recebeu, levou a bola para dentro da área e de canhota, com categoria, tocou no canto. Foi o quarto gol do artilheiro da competição. “Muito feliz por marcar mais um gol com essa camisa. Todos sabem que eu tenho muito carinho pelo Avaí, me sinto em casa, todos gostam de mim aqui. Quero retribuir. Graças a Deus os gols estão saindo. E de novo marquei aqui contra o CRB. Em 2016 quando subimos para a Série A eu também fiz gol aqui e vencemos. Espero que o desfecho no fim do ano seja igual”, relembrou o jogador.





A fase de goleador não é novidade para Renato. Em sua primeira passagem pelo Leão da Ilha ele também se destacou ofensivamente. Foram sete gols e oito assistências. “Claro que meu objetivo maior é o Avaí sempre vencer. Entre eu fazer um gol ou o Avaí vencer, quero nossa vitória, é claro. Mas é bom quando os dois acontecem, né? Nesse esquema do Geninho ele me dá bastante liberdade para atacar e vem dando certo.





Fico feliz de ser o artilheiro da competição, mas sei que é coisa de momento. Meu trabalho é bastante focado no Avaí. Quero o melhor para esse clube sempre”, finalizou o jogador.

Diante do CRB, Renato fez seu sexto jogo pela Série B. Marcou contra o Brasil de Pelotas, fez dois contra o Juventude e voltou a balançar as redes ontem.







Foto: Jamira Furlani / AVAÍ F.C.

