/ / Jovem é presa tentando entrar com droga em presídio em Mato Grosso

Uma jovem, de 19 anos, foi presa em flagrante tentando entrar na penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis (235 quilômetros de Cuiabá) com aproximadamente 300 gramas de maconha introduzida na cavidade vaginal, esta manhã.

De acordo com informações da assessoria, os agentes penitenciários receberam a denúncia que a mulher tentaria entrar com entorpecentes na unidade prisional, assim que ela chegou, eles observaram que tinha um volume em suas partes íntimas, foi indagada se teria algo de errado com ela, a visitante acabou confessando e retirando a droga com as próprias mãos.

A jovem contou que levaria a droga para o marido dela que está preso no anexo da penitenciária. Ainda, segundo a acusada, eles venderiam a droga dentro da unidade. Após procedimentos, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia de Polícia de Civil para as providências necessárias. Por Redação Só Notícias