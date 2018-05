/ / Jovem é detido vendendo droga para adolescente de 15 anos

Um jovem de 19 anos foi flagrado comercializando droga na cidade de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), a um adolescente de 15 anos. A detenção foi efetuada por investigadores da Polícia Judiciária Civil, no bairro Jardim Primavera, no final da tarde de sexta-feira (25).

O suspeito M.C.S, 19 anos, foi detido com porções de maconha, balança de precisão, faca, tesoura, e eletrônicos como vídeo game, tablet, celulares, relógio de pulso e mais cerca de R$ 300, 00, em notas miúdas.

Segundo a informações, era característico o jovem de 19 anos vender drogas no final do dia. De posse desse dado e de outros levantados, os investigadores se mantiveram em vigilâncias próximo ao endereço.

Os policiais observaram o momento que ele saia da casa e efetuaram a abordagem. Dentro do imóvel, foram encontrados farelos de entorpecentes e encontrados apetrechos usados para embalagem de porções. A balança de precisão e as porções de maconha estavam dentro da geladeira.

No momento do flagrante, um adolescente de 15 anos compareceu na casa com uma nota de R$ 10 para comprar uma porção de droga, fortalecendo assim a prisão do traficante que já tinha antecedente por tráfico de drogas e direção perigosa. Ele foi autuado por tráfico de drogas.

Da Redação PJC-MT