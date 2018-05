/ / Jornalista que era de Guarantã do Norte foi agredido durante reportagem

O fato ganhou notoriedade no principal programa policial de Mato Grosso, o “Cadeia Neles”, da Record TV de Cuiabá, desta terça-feira (01.05). O apresentador Edivaldo Ribeiro cobrou providências das autoridades para o ocorrido.

Em uma mensagem privada enviada ao jornalista Jones Luz, Edivaldo reiterou seu apoio ao comunicador. “Conte comigo, tenha certeza que não é só através da TV e do Rádio, TMJ”, disse.

O jornalista Joel Teixeira comentou: “Todo o apoio ao meu amigo Jones Luz, menino humilde e trabalhador. Vivemos em um país cujos errados partem para cima dos profissionais de imprensa a fim de intimidar e calar. É por essa e outras razões que o meu jornalismo é livre”. A jornalista Maria José, do site NG Notícias, também enviou sua solidariedade.

A Rádio Tucunaré e site Acesse Notícias de Juara, enviou nota “repudiando veementemente qualquer agressão e tentativa de cerceamento do exercício da profissão de jornalistas e demais comunicadores, bem como se solidariza ao colega de Juína que sofreu agressões nesse dia 01 de maio” e cobrou resposta da justiça para o caso.

Em Juína, os sites Juína News, do jornalista Marcos Di Perez, e JNMT, do jornalista Cleber Batista, também fizeram matérias sobre o caso e enviaram sua solidariedade ao colega de profissão. Outros sites da cidade, como o JRegional, do ex-apresentador Lelinho dos Santos Kapish, Band FM Juína e Metro FM Juína, também deram notoriedade aos fatos.

