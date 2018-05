/ / Invicto na Série B, Edimar vibra com sequência de 9 jogos sem derrota e foca em confronto direto com o Avaí

Na 5ª posição da Série B, o Paysandu terá um confronto importante nesta semana. O clube paraense encara em Florianópolis o Avaí, numa disputa direta pelo G-4, já que o time catarinense possui 1 ponto a menos.





Ciente da importância de estar no G-4, o zagueiro Edimar destaca o confronto com o Avaí. “Essa é uma daquelas partidas que você não pode perder, por isso temos que entrar bem concentrados para impor o nosso ritmo e trazer um bom resultado para casa. Temos pela frente um confronto direto com um adversário forte e que vem crescendo nos últimos jogos. A gente sabe que é fundamental largar bem e vamos seguir focados para continuar pontuando”. destacou o defensor, que se mantém invicto nesta Série B.





Há 9 jogos sem perder, desde o dia 8 de abril, Edimar vibra com a boa fase e mira novas conquistas com o Papão. “Estou muito feliz por estar aqui no Paysandu. Estamos conseguindo bons resultados, chegamos na final do estadual, na última semana conquistamos o título da Copa Verde e na Série B estamos indo bem.





O grupo vem mostrando sua força a cada partida e estão todos focados em manter esse ritmo para chegar no G-4, que é muito importante”, concluiu.

A partida entre Avaí e Paysandu acontece na sexta-feira (25), às 19h15, na Ressacada.



Foto Anexada: Fernando Torres/Paysandu

