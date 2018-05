/ / Invicto há 8 jogos, Régis vive expectativa para seu primeiro clássico pelo São Paulo

Há pouco mais de um mês desde a sua estreia pelo São Paulo, Régis acumula 9 jogos com a camisa do clube, sendo 2 vitórias, 6 empates e somente 1 derrota.





O lateral-direito, que vem sendo titular na equipe paulista, vive nesta semana a expectativa para disputar seu primeiro clássico, já que domingo (20), o São Paulo recebe no Morumbi o Santos, às 16h. “Disputar um clássico com a camisa de um grande clube como é o São Paulo, é algo diferente.





Sempre que eu entro em campo, entro para fazer o meu melhor, mas não tenho como negar que o clássico é uma partida especial, é diferente e tem um peso maior, exige ainda mais compromisso e responsabilidade. Defender o São Paulo já é uma grande tarefa, por isso a expectativa para o jogo com o Santos é grande. Vamos trabalhar essa semana para fazer uma grande partida e sair com a vitória”, avaliou o jogador, que já enfrentou outras 6 vezes na carreira o Santos, quando defendeu o São Bernardo, Ponte Preta, Botafogo-RJ e São Bento.





Sem perder há 8 jogos, Régis vive bom momento pelo São Paulo. O atleta inclusive já igualou seu recorde de maior sequência sem derrota na carreira e, no final de semana, pode bater sua própria marca. No Campeonato Paulista do ano passado, pelo São Bento, o lateral conseguiu uma sequência de 4 vitórias e 4 empates. “É muito bom poder fazer parte e estar presente nessa sequência de invencibilidade, fico feliz.





Já são 8 jogos sem perder e espero que eu possa continuar assim por mais tempo. Vamos seguir focados para continuar crescendo na temporada e cientes de que esses resultados positivos são fundamentais para dar confiança e moral ao grupo”, concluiu.



