/ / INDEA ministra palestra aos acadêmicos de Administração da FCSGN

Os acadêmicos do 5º semestre de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte receberam nesta quarta-feira (9), a visita do Gerente Regional do INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, Sidiney Torres Gomes, que explanou sobre as atividades desenvolvidas pelo INDEA e sua importância para a consolidação da produção animal e vegetal e consequente manutenção de mercados internacionais da produção do Estado de Mato Grosso que é destaque no cenário econômico tanto na produção de bovinos quanto na produção de grãos do país.





Segundo o gerente, hoje a gestão Estratégica é indispensável em qualquer empresa, seja na prestação de serviços, comercial, Industrial e, inclusive, no setor agropecuário que é base da economia de nosso estado.





“O Acadêmico de Administração deve conhecer o setor agropecuário e entender que este passa por constante evolução devido à globalização exigindo dos produtores adaptação às novas exigências de mercado e assim mantendo a economia em crescimento”, ressaltou ele.





A palestra aconteceu durante a disciplina de disciplina de Desenvolvimento regional e promovida pela prof.ª Mônica Picolo.





Ascom/FCSGN