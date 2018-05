/ / II Semana da Enfermagem da FCSGN será realizada durante os dias 14 a 17 de maio

Durante os dias 14 a 17 de maio, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizará a II Semana da Enfermagem, no Auditório da Instituição.

Com o tema “Cuidado humanizado: Devemos ser a enfermagem que queremos ter”, o evento é em comemoração ao Dia do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio.

De acordo com a coordenadora do curso, prof.ª Luciana de Fátima Souza, a Semana tem o intuito de enfatizar a importância da profissão escolhida pelo acadêmico, para ressaltar que o profissional deve oferecer sempre o melhor de si e se doar totalmente em busca do bem do próximo. “Humanização e amor ao próximo essa é a palavra chave de tudo”, salientou a coordenadora.

A II Semana de Enfermagem contará com palestras ministradas por profissionais da área da saúde e dinâmicas para os acadêmicos do curso.

Ascom/FCSGN