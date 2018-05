/ / Hospital Municipal de Guarantã do Norte adquire novo Aparelho de Ultrassom

O Hospital Nossa Senhora do Rosário de Guarantã do Norte conta agora com um novo Aparelho de Ultrassom de última geração para realização de exames básicos e nas áreas de ginecologia e obstetrícia.

Os procedimentos são importantes para detectar miomas, cistos, endometriose e outras doenças comuns no aparelho reprodutivo feminino. O exame de diagnóstico serve também para visualizar em tempo real qualquer órgão ou tecido do corpo.

O aparelho de ultrassonografia calcula, por exemplo, o sentido, a velocidade e a resistência do fluxo sanguíneo.

No Hospital Nossa Senhora do Rosário já estão sendo realizadas avaliações biométricas, ultrassonografia 3D/4D, perfil biofísico fetal e estudo dopplerfluxométrico.

Após as consultas médicas nos postos de saúde e nas unidades básicas, quando necessário o médico solicita e faz o devido encaminhamento dos pacientes para os Exames de Ultrassonografia, que por sua vez são desenvolvidos no Hospital Municipal, seguindo todos os protocolos obrigatórios.

A Secretária de Saúde, Tatiane Aranda, disse que o novo aparelho é imprescindível para investigar a dor abdominal, diagnosticar a gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto, diagnóstico de doenças no sistema reprodutor feminino, visualização dos músculos, articulações, tendões e outras estruturas do corpo humano.

O aparelho adquirido pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte irá zerar a fila de espera e atender toda demanda reprimida existente. Um mutirão de exames será desenvolvido para o atendimento imediato a mais de 200 pessoas.

