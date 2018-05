/ / Homem é preso com notas de dinheiro falsas em Matupá

A guarnição da Força Tática foi abordada por uma vítima alegando que a mesma havia recebido uma nota de R$ 100,00 falsa.

A vítima informou aos policiais o endereço do suspeito, onde a guarnição se deslocou até o referido local e encontrou o suspeito, com ele foram localizadas mais duas notas de R$ 50,00 falsas.

Foi dada voz de prisão e encaminhado o suspeito para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

Por Olhar Cidade com Claudinha Godinho

Matérias Relacionadas

Um homem foi preso pela Força Tática na tarde desta segunda-feira (30-04), no município de Matupá acusado de distribuir notas falsas no comércio do município.