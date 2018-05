/ / Guarantã do Norte lança o projeto Luz do amanhã

Com a parceria da sociedade e Policia Militar, o município de Guarantã do Norte/MT, formou a Associação Comunitária de Orientação e Aprendizagem ao Adolescente de Guarantã do Norte – ACOAGTA, que dará suporte ao Projeto Luz do Amanhã, Cultivando Segurança com Integração Social.





Segundo a Presidente do Projeto no município a Advogada Dra. Ana Carolina Lenzi, o projeto não visa lucro e é de cunho social, com o único objetivo de auxiliar no desenvolvimento do adolescente em idade entre 12 a 17 anos, e com isso proporcionar a eles as aprendizagens de técnicas, de plantio e o cultivo de hortaliças, atividades de esportes e lazer, educação, respeito a pátria, ao próximo e a Deus.





O Projeto luz do amanhã, tem a semelhança com a Guarda Mirim, refletindo na prevenção à delinquência juvenil, ao uso de drogas, à violência, contribuindo assim, na convivência familiar e comunitária. “O projeto nos foi apresentado pelo Coronel Gildazio, comandante do comando regional da Policia Militar, para que de certo, precisamos contar com o apoio da população e da sociedade civil organizada, dos poderes, judiciário, executivo e do legislativo”, relatou Ana Carolina.





Os adolescentes que pretenderem fazerem parte do projeto, podem estarem fazendo suas inscrições, acompanhados dos pais ou responsável, na Secretaria municipal de ação social ou no quartel da Polícia Militar. De inicio estará atendendo 40 adolescentes que, terão de estarem estudando no período da tarde, uma vez que, o projeto irá funcionar no período da manhã.





A Coordenadora do Projeto a Soldado Ana Claudia, disse que, de inicio estará atendendo 40 adolescentes e os mesmos terão um grande ganho pedagógico e também social, onde terão um complemento na vida de cada jovem, eles estarão tendo a instrução de ordem unida, hora cívica, receberam varias palestras. “A meta será o resgate ao civismo, onde restará trabalhando o desenvolvimento, não só em sala de aula, mas também no convívio na sociedade”, disse a Coordenadora, soldado Ana Claudia. Ela ainda acrescentou que, muitas das vezes estes adolescentes estão vulneráveis, na sociedade e o papel do projeto é resgatar aquele jovem que se encontram nesta situação.

