/ / Grupo de seis partidos analisa propostas de Taques antes de definir candidato ao Governo

Em busca de um projeto majoritário para apoiar nas eleições deste ano, os dirigentes do Podemos, Pros, PMN, PRP, Avante e DC (antigo PSDC) vão se reunir nesta terça-feira (29), às 18h, com o governador Pedro Taques (PSDB). Pré-candidato à reeleição, Taques fará um balanço de sua gestão e apresentará suas propostas para um possível novo mandato. A reunião será na sede do Diretório Estadual do PSDB, em Cuiabá.





Alan Cosme/HiperNoticias



“Temos um grupo coeso e democrático. Por isso, estamos ouvindo todos os pré-candidatos ao governo. A reunião com o governador Pedro Taques foi solicitada pelo PMN e acatada pelos outros cinco partidos da nossa frente”, disse o senador José Medeiros (Podemos).





O grupo dos seis partidos já se reuniu com os pré-candidatos ao governo Otaviano Pivetta (PDT), Wellington Fagundes (PR) e Dilceu Rossato (PSL). “Fomos procurados por todos os pré-candidatos ao governo. Além das condições políticas, o nosso principal objetivo é apoiar uma candidatura que esteja alinhada com o projeto que defendemos para Mato Grosso. Precisamos de um governo que priorize o cidadão e que tenha políticas públicas claras e eficientes para a saúde, educação e segurança”, disse o secretário-geral do Podemos, Benedito Lucas.





O vice-presidente do PMN de Mato Grosso, Juliano Rabelo, reafirma que a aliança entre os seis partidos já está consolidada na proporcional para deputado estadual e federal. “Agora estamos analisando as candidaturas majoritárias. Dentro do nosso grupo já temos pré-candidatos ao Senado Federal, como o





senador José Medeiros. O nosso apoio para o governo será definido após ouvirmos todos os pré-candidatos”, reafirmou Rabelo.





Com um espólio eleitoral superior a 200 mil votos conquistados na última eleição, as seis legendas possuem juntas mais de 90 pré-candidatos. “Nosso objetivo é eleger no mínimo um deputado federal, até três estaduais e um senador”, frisou o vereador Elizeu Nascimento (DC).