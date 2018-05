/ / Governo nomeia 1,8 mil aprovados no Concurso Público da Educação

Segundo o cronograma divulgado pela portaria conjunta 08\2018 da Seduc e da Secretaria de Estado de Gestão (Seges), as posses irão se iniciar já nesta terça-feira (08.05), mediante agendamento prévio.

Gustavo Nascimento | Seduc-MT



O Governo do Estado nomeou 1.859 aprovados no Concurso Público para o preenchimento de vagas da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc). As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 27254 , desta segunda-feira (07.05).

Conforme a publicação, foram nomeados 839 novos professores para a preenchimento de vagas da Educação Básica estadual. Para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (TAE) o governo nomeou 453 aprovados e para o cargo de Apoio Administrativo Educacional foram nomeadas 567 pessoas aprovadas no certame.

Segundo o cronograma divulgado pela portaria conjunta 08\2018 da Seduc e da Secretaria de Estado de Gestão (Seges), as posses irão se iniciar já nesta terça-feira (08.05), mediante agendamento prévio. O agendamento tem como principal objetivo organizar o procedimento com conforto tanto para os nomeados, quanto para a equipe de atendentes.

Conforme a portaria, que dispõe sobre os procedimentos que regem e orientam a posse e efetivo exercício dos candidatos aprovados, os aprovados tem até o dia 4 de junho para tomar posse. A portaria também estabeleceu o dia 5 de junho como data para a realização do efetivo exercício da profissão.

A perícia médica também deve ser agendada, e pode ser realizada em uma das quatro Gerências Regionais, ou em Cuiabá, saiba mais aqui. Todos os documentos necessários para a posse estão disponíveis na Instrução Normativa 03/2013, atualizada em 2018.

Cronograma

No próximo dia 02 de julho será publicado no DOE a terceira lista de nomeações dos aprovados do Concurso Público. As posses serão realizadas entre os dias 6 e 30 de julho, e no dia 31 será realizado o efetivo exercício da profissão.

Para acessar as dúvidas frequentes, clique aqui

Para acessar o passa a passo do agendamento da perícia e posse dos aprovados, clique aqui.

Para acessar a lista de nomeação do dia 26 de março, clique a aqu i.

Para acessar a lista de nomeação do dia 07 de maio, clique a aqui.

Para acessar a lista de nomeação do dia 02 de julho, clique a aqui.

Para acessar o edital do concurso, clique aqui.

Para acessar a retificação do edital do concurso, clique aqui.

Para acessar a portaria 08\2018, clique aqui.

clique aqui. Para acessar a instrução normativa 03\2018,

Gabinete de Comunicação Governo do Estado de Mato Grosso