/ / Governo assina novo contrato com Hospital Regional de Sinop; 20 leitos serão reabertos

Projeto prevê investimento de R$ 7 milhões na reforma total da unidade e na aquisição de equipamentos.

O Governo do Estado de Mato Grosso assinou nesta quarta-feira (16.05) novo contrato emergencial com o Instituto Gerir para a administração do Hospital Regional de Sinop por um período de seis meses, a vigorar a partir do dia 30 de maio. O contrato prevê a reabertura de 20 leitos e investimento de R$ 7 milhões para a reforma total e a aquisição de equipamentos para o hospital, que atende 14 municípios de região do Teles Pires, com uma população estimada em 500 mil pessoas.

Assinado pelo governador Pedro Taques, o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, e o presidente do Instituto Gerir, Eduardo Reche de Souza, o contrato estabelece um repasse para o custeio mensal assistencial de R$ 4,2 milhões, e também o montante de R$ 6 milhões divididos em seis parcelas para a reforma, ampliação e adequação do imóvel.

Também será repassado em duas parcelas o valor de R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos. Os 20 leitos, que estão inoperantes, serão reabertos tão logo ocorram adequações gerais de obras civis. Assim, o hospital passará a contar com 75 leitos de enfermaria, além dos 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que estão em funcionamento.

Para o governador Pedro Taques, os investimentos no Hospital Regional de Sinop demonstram que a saúde em seu governo tem prioridade, mesmo com as dificuldades econômicas que o Estado vem enfrentando, cenário que se repete em outras unidades da federação. “Com estes investimentos, o hospital será totalmente revitalizado, e irá prestar um melhor atendimento para a população da região norte do Estado”, disse o governador.

A partir das reformas, o Hospital Regional de Sinop passará a prestar um serviço ainda mais humanizado, pois vai melhorar as áreas de acolhimento e atendimento à população. O secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, agradeceu ao Instituto Gerir por ter aceitado o desafio de assumir dois hospitais regionais no Estado, localizados em Rondonópolis e Sinop.

“O Gerir assumiu os hospitais em face de duas outras organizações sociais que não cumpriram com suas obrigações. Em caráter emergencial, o Instituto corajosamente veio a assumir o gerenciamento destes hospitais. Quero enfatizar que a SES está retomando a gestão pública destes hospitais, com modelo gerencial via Organização Social de Saúde”, observou Luiz Soares.

O Hospital Regional, localizado em Sinop, atende a 14 municípios que fazem parte do Consórcio de Saúde do Vale do Teles Pires: Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do Sul e Vera.

O Instituto Gerir assumiu o Hospital Regional de Sinop no 1º de dezembro de 2017, em caráter emergencial, por um período de seis meses (que termina no final de maio), logo após a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop decidir deixar a administração da unidade hospitalar.

Para o presidente do Instituto Gerir, Eduardo Reche de Souza, a reforma vai possibilitar uma melhoria no atendimento. “Com a reforma esperamos melhorar em todos os aspectos, trazendo mais conforto aos pacientes, melhorando o atendimento com novos equipamentos, com a mesma excelência observada em todas as unidades administrados pelo Gerir em vários estados”, afirmou.

O Gerir tem sede em Goiânia (GO) e possui vasta experiência na administração hospitalar com atuação em sete estados, gerenciando 16 unidades.

GOIÁS: a organização gerencia o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), e o Hospital de Urgência de Trindade (Hutrin);

PARAÍBA: Hospital Geral de Taperoá-HGT (Taperoá), e Hospital e Maternidade Dr. Peregrino Filho (Patos);

BAHIA: Hospital Regional Costa do Cacau (Ilhéus);

MARANHÃO: Hospital Dr. Carlos Macieira-HCM (São Luís), o Hospital Macrorregional de Imperatriz Dra. Ruth Noleto-(HMI (Imperatriz), o Hospital de Trauma e Ortopedia-HTO (São Luís);

MATO GROSSO DO SUL: Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Ponta Porã);

MATO GROSSO: Hospital Regional de Sinop-HRSINOP (Sinop), e Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella-HRR (Rondonópolis);

SÃO PAULO: Hospital Municipal de Urgências-HMU (Guarulhos), Hospital da Criança (Guarulhos), Policlínica Paravente (Guarulhos), Pronto Atendimento Adulto (Barueri), Pronto Atendimento Infantil-PSI (Barueri).