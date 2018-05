/ / Faça um gol pela infância brasileira!

Fazer do Brasil campeão é o que desejam os ídolos do futebol nacional e também todos os brasileiros. Por isso, mais uma vez, a Legião da Boa Vontade (LBV) também entra em campo, com seu time solidário, para jogar por um Brasil vencedor e ajudá-lo a conquistar um título que ainda lhe falta: o de país justo.

Para isso, a LBV inicia sua campanha, iniciativa realizada tradicionalmente a cada edição da Copa do Mundo da Fifa, que visa mobilizar doações para a manutenção dos programas socioeducacionais que a Instituição realiza em todo o país. Essas ações oferecem educação, cultura, saúde, alimentação e capacitação profissional, melhorando as condições de vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de pobreza.

Nesta edição, a campanha recebeu a adesão de jogadores que autografaram uma camisa, a qual será entregue a colaboradores da Instituição que fizerem doações para a iniciativa. Destacam-se os jogadores:

Miranda

(z agueiro), do Internazionale, de Milão; Marcelo (lateral-esquerdo), do Real Madri, da Espanha; Cássio (goleiro), do Corinthians ; Roberto Firmino (atacante), do Liverpool, da Inglaterra; Renato Augusto (meia), do

Beijing Guoan, da China

; Rodrigo Caio (zagueiro), do

São Paulo

; Eduardo Sacha (atacante), Gabigol (atacante), David Braz (zagueiro) e Vanderlei (goleiro), do Santos; Fábio Santos (lateral-esquerdo), Róger Guedes (atacante), Victor (goleiro) e Erik (atacante), do

Atlético Mineiro

; Fábio (goleiro), do

Cruzeiro

; Marcos Júnior (atacante) e Gum (zagueiro), do

Fluminense

; Marcelo Grohe (goleiro