/ / Exército 'abre caminho' em rodovia no MT com bomba de gás e tiros de borracha para transportar combustível

Militares do Exército que escoltavam cerca de 6 caminhões com combustível usaram, esta tarde, bomba de efeito moral e balas de borracha para dispersar caminhoneiros na BR-364 em Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá) que tentavam impedir a passagem do comboio. Imagens gravadas por manifestantes mostram dois caminhoneiros, de joelhos, mas que se levantam assim que o primeiro caminhão do Exército parou.

Em seguida, um militar aparece para tentar a liberação da passagem e começa uma discussão com os outros caminhoneiros que acompanham a situação. Pouco tempo depois, o militar solta uma bomba de efeito moral e os caminhoneiros dispersam. Após isso, o comboio conseguiu seguir viagem em direção a Cuiabá.

Também é possível ouvir muitos xingamentos aos militares e motoristas dos

caminhões com combustível e outros, de cargas variadas, que estavam parados e aproveitaram para seguir atrás e deixar o local do manifesto. Não há informações de feridos.

Antes de chegar no trecho de Jaciara, o mesmo comboio enfrentou protesto dos caminhoneiros em Rondonópolis e alguns caminhoneiros sentaram no asfalto para impedir a passagem. No entanto, algumas carretas conseguiram passar.

O Exército e PRF estão fazendo escoltas de cargas de combustíveis e gás para abastecer Cuiabá, Rondonópolis e cidades do Nortão. Nos bloqueios nas rodovias federais no Estado, os caminhoneiros permitem passar cargas vivas e produtos hospitalares/medicamentos.

