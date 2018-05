/ / Enem 2018 - começa hoje período de inscrições para o exame

Começa às 10h desta segunda-feira (7) o período de inscrições para o Enem 2018 (Exame Nacional do Ensino Médio). O prazo de inscrição vai até as 23h59 do dia 18 de maio.

A taxa de inscrição é de R$ 82, mesmo valor de 2017, e precisa ser paga até 23 de maio de 2018, respeitados os horários de compensação bancária, sob pena de a inscrição não ser confirmada.

João Vieira



Os interessados em fazer as provas em novembro devem acessar o site do Enem 2018 (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial) , informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o documento de identidade, além de criar uma senha.

Provas do Enem 2018

Em 2018, os candidatos terão 5h para fazer a prova do segundo dia — 30 minutos a mais em relação ao mesmo exame de 2017. No primeiro dia, porém, o prazo permanece o mesmo: 5h30.

Assim como em 2017, neste ano as provas serão realizadas em dois domingos seguidos: nos dias 4 e 11 de novembro.

A estrutura da prova também não mudou: no primeiro dia, serão aplicadas as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. No segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática.

O exame conta com quatro provas objetivas, sendo que cada uma delas contará com 45 questões de múltipla escolha.