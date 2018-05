/ / Empresa suspende mais dois voos no aeroporto de Sinop por falta de combústiveis

A companhia área Azul que opera em algumas cidades de Mato Grosso acaba de confirmar, ao Só Notícias, que dois voos estão cancelados neste domingo em Sinop: (AD2646) Cuiabá-Sinop e o voo (AD4167) Sinop-Cuiabá. A suspensão é por causa do bloqueio de cargas de combustiveis em Mato Grosso e demais Estados. A empresa não informou se haverá algum cancelamento nesta segunda-feira no aeroporto sinopense

Neste sábado, havia sido cancelados outros dois voos 4166 (Cuiabá-Sinop) e o 5717 (Sinop-Cuiabá), por falta de combustível.

Os caminhões que transportam combustível aos aeroportos estão parados nas rodovias por conta das manifestações dos caminhoneiros, que hoje entraram no sétimo dia. A Polícia Rodoviária Federal informou que está orientando os motoristas a retirarem todos caminhões e carretas que estão bloqueando 29 trechos nas rodovias ou no acostamento. Segundo a assessoria, eles não estão autorizados a tirar os manifestantes à força.

Não foi confirmado o estoque de combustível no aeroporto de Sinop que tem o maior número de passageiro no Nortão. Neste sábado de madrugada, foi levada uma carga de 44 mil litros de combustível para aviação até o aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, para evitar que os voos fossem prejudicados durante a manifestação dos caminhoneiros, que mantém bloqueios impedindo a passagem de caminhões.

Neste domingo, a Infraero informou que, a nível nacional, 18% dos voos foram cancelados e 81% estão operando normalmente. "Os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo. Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que planejem seus voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida".

Por Só Notícias/David Murba