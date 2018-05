/ / Em Sinop Marido flagra esposa no motel com amante após instalar aplicativo no celular

Um homem de 31 anos procurou a Polícia Civil, essa madrugada (02), para registrar um boletim de ocorrência contra a sua esposa de 34 anos. A ocorrência foi registrada como "Atípica e Consumado de Natureza Diversas", mas segundo a narrativa do documento consta que a vítima (esposo) teria flagrado a esposa saindo de um motel localizado na Estrada Dalva, no bairro São Cristóvão com outro homem.



Ainda conforme o boletim, o casal têm um relacionamento a aproximadamente quinze anos, onde foi gerado duas filhas (1 e 5 anos), há pelo menos dois anos o casamento estaria em crise. Desconfiado ele instalou um aplicativo de localização no celular dela.



Nesta terça-feira (01) a esposa disse quem iria dormir na sua da mãe (sogra dele) desconfiado verificou o aplicativo e a localização dava no motel. A vítima esperou na frente do estabelecimento por duas horas até a saída da esposa em um veículo GM Prisma, de cor cinza. Ao avistar o marido, a esposa e o suposto amante fugiu cantando pneu.



No documento não fala se os dois teriam se reencontrado na casa deles.

Por Visão Notícias