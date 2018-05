/ / Dois morrem em troca de tiros com a Força Tática em Guarantã do Norte

Dois jovens, de 21 e 22 anos, morreram, na tarde de quinta-feira (10/05), após troca de tiros com policiais da Força Tática, em Guarantã do Norte/MT. De acordo com o delegado Waner dos Santos Neves, a ação ocorreu durante uma tentativa de abordagem na Rua São Paulo, no bairro Jardim Vitória, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão junto com a Polícia Civil contra os suspeitos que era acusados de roubos, furtos e tráfico de drogas.

Segundo Neves, "os criminosos sacaram as armas, os policiais revidaram e os dois foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital. Porém, já chegaram na unidade sem vida". Preliminarmente é possível apontar que um dos suspeitos foi atingido por um tiro, e outro, levou 4.

De acordo com a funerária São Judas, os corpos vão passar por necropsia esta noite. Um deles será sepultado em Guarantã e o outro tem familiares no Pará, mas ainda não foi definido o local de enterro.

A Polícia Civil e também a PM vão abrir inquéritos para apurar as circunstâncias em que os disparos foram realizados e apurar a conduta dos policiais. Por Só Notícias/Débora Lobo/Cleber Romero