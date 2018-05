/ / Dia 17 deste mês Guarantã do Norte recebe o Cine Senar

Com o objetivo de resgatar a cultura popular e utilizar o cinema na transmissão de documentos históricos e na divulgação da instituição, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso realiza somente no mês de maios mais 14 eventos. A parceria com o Sindicato Rural e vários outros parceiros garante outros tipos de diversão no dia do evento. Criado em 2014, o Cine Senar já atraiu mais de 100 mil telespectadores nos últimos três anos. Para 2018 a expectativa é que o projeto visite pelo menos 70 localidades. Com uma infraestrutura que consiste em assentos para 300 expectadores, telão e um sistema de som para atender até três mil pessoas, o Cine Senar movimenta as cidades e leva muita diversão e lazer principalmente para as crianças. Além do filme com classificação livre e vídeos educativos a serem exibidos, cujos títulos são escolhidos pelas equipes dos Sindicatos Rurais, alguns municípios fazem parceria com empresas locais e levam pipoca, picolé e alguns até fazem sorteios de brindes, como é o caso de Nossa Senhora do Livramento que sempre há sorteio de bicicletas. CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE MAIO Terça-feira (08) - Planalto da Serra- Praça Central Quinta-feira (10) - Nova Marilândia- Salão de eventos Sexta-feira (11) - Nova Mutum- Ginásio de Esportes Lauro Imish Sábado (12) - Lucas do Rio Verde- Comunidade São Cristovão Domingo (13) - Comodoro- Praça dos Pioneiros Terça-feira (15) - Tabaporã- Praça Isaias Apolinário Quinta-feira (17) - Guarantã do Norte- Praça da cultura Sexta-feira (18) - Paranaíta Domingo – (20) - Nova Monte Verde- Praça da Bíblia Terça-feira (22) - Alto Taquari- Ginásio de Esporte Rodrigo Briancini Quinta-feira (24) - Santo Antônio do Leste- Praça central Vanildo Cordeiro de Santo Antônio do Leste Sábado (26) - Paranatinga- Praça José Maria de Lima Segunda-feira (28) – Campinápolis - São José do Couto Quarta-feira (30) - São Félix do Araguaia Por Assessoria de Imprensa