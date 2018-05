/ / Cuiabá perde para o Ypiranga na Arena pelo Campeonato Brasileiro da Série C

O Cuiabá, líder do Grupo B com 13 pontos, acaba de perder, por 2 a 1, para o Ypiranga, em plena Arena Pantanal, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado o time do Rio Grande do Sul somou três pontos e foi a 10 na tabela de classificação.

O Cuiabá foi surpreendido pelo Ypiranga logo no início da partida. Dudu chutou, a bola ficou com Jajá que aproveitou vacilo da zaga e balançou as redes para o time gaúcho: 1 a 0.

O Dourado não teve o mesmo desempenho das partidas anteriores, perdeu boas chances de empatar o confronto. Uma delas foi no finalzinho: Jean subiu mais que a defesa, cabeceou e a bola passou perto.

No intervalo, o técnico do Cuiabá, mudou o time. Colocou Weverton na lateral direita. A equipe melhorou e empatou com Eduardo Ramos, aos 10 minutos: 1 a 1. Aos 28 minutos, ataque perigoso do time gaúcho, a bola acertou a trave, voltou para Dudu que mandou para o fundo da rede: 2 a 1 para o Ypiranga.

Hiltinho, improvisado na lateral direita, chegou muito forte em cima de Dudu e levou amarelo. Em um dos últimos lances da partida, o Cuiabá quase empatou. Eduardo Ramos, na área, mandou de cabeça, mas não conseguir acertar o gol.

O próximo desafio do Cuiabá é sábado, contra o Tombense, no estádio Tombos, às 15h30. Já o Ypiranga enfrenta o Botafogo (SP), no estádio Colosso da Lagoa, às 15h.

Por Redação Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)