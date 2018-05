/ / Cuiabá joga em casa buscando se consolidar na liderança da Série C

O Cuiabá Esporte Clube enfrenta o Operário (PR) na tarde deste sábado (19), na Arena Pantanal, em confronto direto pela liderança da Série C. O jogo será a partir das 16h.

Cuiabá e o Operário, além do Bragantino, dividem a liderança do grupo B da competição com dez pontos ganhos em cinco jogos disputados. Esse é o melhor início do Dourado na Série C.

O Dourado busca manter a invencibilidade dentro de casa. Até agora foram dois jogos e duas vitórias contra Luverdense e Tupi, respectivamente.

Além disso, o time da capital mato-grossense vem de duas vitórias consecutivas. Na semana passada o Cuiabá venceu o Joinville fora de casa.

Promoção

Para a partida deste sábado, a diretoria do Dourado manteve a promoção em que crianças até 12 anos e mulheres não pagam ingresso.

Pontos de Venda

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos nas lojas Tube (Shopping 3 Américas, Pantanal Shopping, Goiabeiras Shopping e centro - Praça Alencastro) e na Lups Sports (Avenida Couto Magalhães e VG Shopping).

