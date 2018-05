/ / Cuiabá enfrente Ypiranga neste sábado e busca se manter líder do Brasileiro da Série C

O Cuiabá enfrenta o Ypiranga (RS) neste sábado, às 16h, na Arena Pantanal. A disputa contra o time gaúcho é pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Dourado é líder isolado do Grupo B, com 13 pontos, e tenta se isolar no topo em busca de uma das quatro vagas para a próxima fase.

O Ypiranga ocupa o oitavo lugar na tabela, com 7 pontos e está a uma posição da zona de rebaixamento.

O time de Cuiabá tem uma das piores médias de público do campeonato. Para atrair os torcedores, a diretoria faz uma promoção vendendo os ingressos a R$ 20 e R$ 10 a meia entrada.

Por Só Notícias/Marco Stamm (foto: arquivo/assessoria)