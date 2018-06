/ / Corinthians vence o América-MG e desencanta com Loss

O Corinthians finalmente conquistou uma vitória sob o comando de Osmar Loss. Após perder para Millonarios e Internacional nos seus dois primeiros compromissos sem Fábio Carille, novo comandante do saudita Al Wehda, o atual campeão brasileiro derrotou o América-MG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, em Itaquera.

Apesar de aliviado com os seus primeiros pontos como técnico do Corinthians, Loss não tem motivos para se entusiasmar demasiadamente com o desempenho da equipe. O gol isolado do meia Jadson, no princípio do segundo tempo, assegurou a vitória de um time que era mais presente no ataque, porém não enchia os olhos dos seus torcedores.

Seja como for, o Corinthians alcançou os mesmos 14 pontos de Fluminense, Internacional e Sport na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, atrás somente dos 16 do São Paulo e dos 17 do líder Flamengo. O América-MG permaneceu com 10.

Corinthians e América-MG voltarão a jogar na tarde de domingo. Enquanto o time de Osmar Loss irá ao Maracanã para desafiar o Flamengo, o de Enderson Moreira buscará a reabilitação contra outro adversário rubro-negro, o Atlético-PR, no Independência.

“O Rodrigo vai deitar!”, gritou um torcedor posicionado no setor oeste de Itaquera, quando olhou para o telão do estádio e viu o meia que não enfrentou o Internacional em função de um problema odontológico. Rodriguinho e os seus companheiros fizeram com que alguns realmente tivessem vontade de deitar no início da partida – de sono.

O Corinthians até começou desperto, dando ânimo para quem esperava que o time dirigido por Osmar Loss finalmente desencantasse. Com menos de um minuto de jogo, Mateus Vital, o substituto do lesionado Romero, finalizou de primeira da ponta esquerda e levantou os torcedores que já estavam sentados nas arquibancadas. A bola saiu.

A partir de então, o América-MG deixou o campo de defesa e, com uma marcação alta, não encontrou dificuldades para prejudicar a fluência do jogo corintiano. Chegou até a assustar quando Aylon avançou pela direita, cortou para dentro e chutou. Walter jogou a bola para escanteio.

Tentando assumir o controle da partida, o Corinthians empolgou só quando não valia nada. Rodriguinho encobriu o goleiro Jori e acertou o travessão, porém o impedimento já havia sido assinalado. Pouco depois, um jogador do América-MG deitou no gramado. Luan acusou uma contusão na coxa esquerda e precisou ser substituído por Ademir.

Àquela altura, o Corinthians já tinha recuperado a posse de bola. Faltava ser criativo e envolvente. O time de Osmar Loss fazia escolhas ofensivas erradas. Sidcley, quando não era bloqueado pelo árbitro Grazianni Rocha, cruzava para a área vazia de corintianos. Pedrinho e Jadson forçavam muito as jogadas pelo meio, enquanto Rodriguinho e Vital participavam pouco do jogo. Paulo Roberto, por sua vez, nem sequer justificava a sua presença em campo como substituto do suspenso Maycon.

A última tentativa corintiana na primeira etapa, contudo, trouxe esperanças para a segunda. Já nos acréscimos, Pedrinho teve um lampejo da sua visão de jogo habitual e fez ótima enfiada de bola para Mantuan. O lateral avançou pelo lado direito da área e resolveu concluir em vez de cruzar. Mandou para fora.

Por Gazeta Esportiva (foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press/arquivo)