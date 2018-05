/ / Conselhos Tutelares serão beneficiados com novos veículos e cursos de qualificação

O Governo do Estado adquiriu 141 veículos que serão entregues aos Conselhos no início de julho.

Representantes da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Mato Grosso (ACTMT) foram recebidos pelo governador Pedro Taques na manhã desta quarta-feira (16.05) para apresentar demandas referentes à categoria. Na oportunidade, Taques anunciou a compra de 141 veículos que beneficiarão os Conselhos Tutelares de todo o Estado. De acordo com o gestor, os carros serão entregues até o início de julho deste ano.

“Quando eu era senador, destinamos uma emenda que garantiu 58 veículos para os conselhos. Como governador, nós iremos adquirir um veículo para cada Conselho Tutelar de Mato Grosso. São 841 conselheiros em todo o estado, que têm uma atribuição importantíssima de preservar e defender a infância e juventude e agora estamos dando a eles mais conforto e agilidade para trabalhar”, destacou o governador.

Para a conselheira tutelar de Poconé e membro da diretoria da ACTMT, Regina Lúcia da Silva, os novos veículos irão trazer mais dignidade aos profissionais da área. “Esses veículos são um anseio nosso de muito tempo, de todos os conselheiros, principalmente os dos interiores do Estado. Isso é essencial pro nosso trabalho, dá melhores condições de trabalho, ainda mais na zona rural que a gente também atende”.

Além disso, o Governo do Estado e a ACTMT firmaram parceria para realizar, por meio da Escola de Governo, cursos de qualificação e formação continuada para os conselheiros. A perspectiva é que, em breve, seja possível ofertar um curso de especialização para a categoria. As tratativas para viabilizar a pós-graduação serão encabeçadas pela Secretaria de Estado de Gestão (Seges-MT).

Segundo o presidente da ACTMT, Nelson de Faria, a iniciativa terá impacto direto na melhoria da qualidade do serviço prestado à sociedade. “Estamos recebendo essas noticias com muito carinho e alegria. Queremos agradecer imensamente porque quem ganha no final é toda a população do estado na medida em que os conselheiros serão mais capacitados e terão como atender melhor as nossas crianças e adolescentes”, reforçou o presidente.

Estiveram presentes no encontro os deputados estaduais Max Russi e Guilherme Maluf e o presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Cândido dos Santos Rosa, além de representantes dos conselhos tutelares de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Nobres, Acorizal, Jangada e Santo Antônio do Leverger.