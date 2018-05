/ / Começam as interdições na BR-163 em trecho que será alagado por usina no Nortão

As interdições do tráfego começaram, esta manhã, no quilômetro 888 da rodovia federal, nas proximidades do córrego Loanda, em Itaúba (103 quilômetros de Sinop). A liberação está ocorrendo a cada 30 minutos e a previsão é que a passagem dos veículos seja normalizada ainda hoje, por volta das 12h.

As interdições estão sendo feitas pelas empresas que estão fazendo as obras de alteamento e desvio do trecho por conta do alagamento que vai ocorrer futuramente no rio Teles Pires pela barragem da Usina Hidrelétrica Sinop. As máquinas estão fazendo a retirada de árvores nas proximidades da rodovia. Por isso, a interdição foi necessária para garantir a segurança dos motoristas.

Conforme Só Notícias já informou, a ponte de concreto localizada a cerca de 28 quilômetros do trevo que dá acesso a BR-163 (Sinop-Juara) também será 'levantada' por conta do alagamento que vai ocorrer futuramente, com o represamento. A elevação da ponte será em 0,7 metros. As obras começaram no mês passado com previsão de conclusão em agosto.

O tráfego na ponte será interrompido e a travessia será feita em duas balsas que levarão carretas, caminhões, ônibus, veículos e motos gratuitamente. Ainda não há previsão de quando ocorra essa operação.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)