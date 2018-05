/ / Começa hoje mudança no pedido da aposentadoria por idade

A partir desta segunda-feira (21), os pedidos de aposentadoria por idade e o salário maternidade deverão ser feitos apenas por telefone ou pela internet. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai utilizar as informações que já constam em seus sistemas para conceder o benefício de forma automática.

Os segurados poderão requerer esses benefícios por meio do Meu INSS ou pela Central 135. Será fornecido um protocolo de, sem precisar agendar data para ser atendido na agência. O acompanhamento dos pedidos de benefício ocorrerá por meio destes canais eletrônicos e, somente se necessário, o segurado será chamado para ir à agência do INSS.

Com a mudança, a Previdência Social espera reduzir as filas e o tempo de espera para atendimento. A expectativa é que o tempo de análise também seja reduzido, se a documentação estiver em ordem o benefício será paga mais rapidamente.

A partir do dia 24 de maio, vários serviços que antes eram atendidos somente no atendimento espontâneo nos postos da Previdência Social agora serão realizados com dia e horários marcados, bastando fazer o agendamento pelo Meu INSS ou telefone 135.

Com a mudança, a Previdência Social espera reduzir as filas e o tempo de espera para atendimento. A expectativa é que o tempo de análise também seja reduzido, se a documentação estiver em ordem o benefício será paga mais rapidamente.

A partir do dia 24 de maio, vários serviços que antes eram atendidos somente no atendimento espontâneo nos postos da Previdência Social agora serão realizados com dia e horários marcados, bastando fazer o agendamento pelo Meu INSS ou telefone 135.