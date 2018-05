/ / Com arcos e flechas, índios bloqueiam rodovia, cobram pedágio e ameaçam PRF em MT

Eles cobram, entre outras coisas, melhorias no atendimento de saúde e nas estradas das aldeias.

Motoristas precisam pagar pedágio para prosseguir viagem na região (Foto: PRF-MT/Divulgação)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MT), os manifestantes estão usando crianças e mulheres para impedir uma atuação mais enérgica da polícia e ainda ameaçam as equipes da PRF com arcos e flechas. No domingo (6), ao chegarem no local, os policiais teriam sido recebidos de forma hostil.