/ / CBF define as datas dos confrontos entre Sinop e Linense pela Série D

A Confederação Brasileira de Futebol em sua página oficial, as datas dos confrontos entre Sinop e Linense, pela segunda fase do brasileiro da Série D.





O jogo de ida será domingo dia 3 de junho no estádio no Estádio Gilberto Lopes, em Lins interior de São Paulo. A partida de volta está marcada para o Gigante do Norte, domingo dia 10 de junho. O horário ainda será definido. Conforme o regulamento, não existe gol qualificado. Persistindo empate nos dois jogos, a decisão da vaga poderá ser nos pênaltis.





O Galo do Norte foi o líder da chave A11, com 10 pontos ganhos, em seis jogos, foram 3 vitorias, um empate e duas derrotas. Marcou seis gols e sofreu 5, saldo 1. Teve 18 cartões amarelos e apenas um vermelho, o aproveitamento de 55%.





Os artilheiros do time foram Cajano com 2 gols, Juazeiro, João Paulo Senna, Mosquito e Everton com um cada.





O Linense-SP foi o primeiro em seu grupo, chave A14 com nove pontos. O TIME ficou no bloco 2 por ter a pior campanha entre todos os primeiros colocados. Em seis jogos teve duas vitórias, três empates e uma derrota e aproveitamento de 50%. Os adversários no grupo foram o Maringá-PR, Madureira-RJ e Caldense-MG





O mascote do Clube Atlético Linense, é um Elefante e a equipe faz parte da principal série do futebol paulista, A1 junto com os grandes de São Paulo.

Por Julio Tabile/Assessoria