/ / Casal é preso com mais de meia tonelada de maconha na BR-163

Victor Hugo Silva Pereira e Hellen Priscila Carvalho Nascimento estavam na BR-163, na cidade de Coxim (MS), quando foram presos na o peração da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Mato Grosso do Sul. Um casal foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (2) tentando transportar mais de meia tonelada de maconha para Cuiabá.

Denúncias sobre um veículo Chevrolet Onix, que estava saindo de Ponta Porã (MS), carregado de uma grande quantidade de drogas com destino à Cuiabá deram início as investigações.

As equipes da DRE e PRF realizaram a abordagem do veículo no Km 734 da rodovia 163. No momento em que foi parado pelos policiais, o condutor desembarcou do veículo, já com as mãos erguidas em sinal de rendição. O suspeito abriu o veículo, onde estavam escondidos vários tabletes de maconha, totalizando 560 quilos da droga.

O casal (juntamente ao material apreendido) foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Coxim (MS), onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. (Com informações da assessoria)