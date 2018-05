/ / Brasil vai à Copa com Cássio, Fagner, Geromel, Fred e Taison; veja lista de Tite

Acabou o suspense. No início da tarde desta segunda-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Tite divulgou os 23 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Entre eles, estão o lateral direito Fagner, possível titular na vaga aberta por Daniel Alves, e o goleiro Cássio, o zagueiro Geromel, o meio-campista Fred e o atacante Taison, que enfrentavam maior concorrência para figurar na relação.

Outros dos convocados já eram conhecidos, por figurar constantemente nas listas do treinador, que gostava de elogiá-los em público e de projetar o Brasil com eles no Mundial. Foram os casos do goleiro Alisson, do lateral esquerdo Marcelo, dos zagueiros Miranda, Marquinhos e Thiago Silva, dos volantes Casemiro, Fernandinho e Paulinho, dos meias Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian e dos atacantes Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

A contagem dos garantidos na missão de buscar o hexacampeonato mundial seria maior se o lateral direito Daniel Alves não tivesse contundido o joelho direito na decisão da Copa da França. Homem de confiança de Tite, o jogador do Paris Saint-Germain passou a correr o risco de ser submetido a uma cirurgia às vésperas do torneio da Fifa e acabou vetado pelo departamento médico da CBF.

A lateral direita já havia causado preocupação em Tite por causa de Fagner, que lesionou a coxa direita a serviço do Corinthians recentemente, mas estará reabilitado a tempo de participar da Copa do Mundo. Além dele, o Brasil terá Danilo, do Manchester City, como alternativa para suprir a baixa de Daniel Alves.

Para o outro lado do campo, Tite já havia ficado apreensivo com a lesão de Filipe Luís, recém-recuperado de uma cirurgia para correção de fratura na fíbula da perna esquerda. O atleta voltou a defender o Atlético de Madrid em 6 de maio e ganhou fôlego para vencer a disputa que travava com Alex Sandro, da Juventus, para ser o reserva de Marcelo na Rússia.

Completando a sua defesa, a Seleção Brasileira terá Cássio, do Corinthians, como terceiro goleiro, fazendo companhia a Alisson e Ederson. Na zaga, o gremista Geromel, mesmo tendo sido convocado menos vezes do que Rodrigo Caio, do São Paulo, e Gil, do chinês Shandong Luneng, foi o escolhido para sombra a Miranda, Thiago Silva e Marquinhos.

No meio-campo, setor mais propenso a apresentar surpresas entre os convocados, quem ganhou espaço foi Fred, do ucraniano Shakhtar Donetsk. Mais à frente, no ataque, Douglas Costa, da Juventus, aproveitou as oportunidades que teve nos amistosos contra Rússia e Alemanha para confirmar a sua presença na Copa do Mundo. E Taison, outro atleta do Shakhtar, levou vantagem por seu passado ao lado de Tite.

Após o anúncio dos 23 convocados, a Seleção Brasileira iniciará a sua preparação para a estreia no Mundial com uma semana de treinamentos em Teresópolis, entre os dias 21 e 27 de maio. De lá, a delegação seguirá para a Inglaterra, onde fará amistoso contra a Croácia em 3 de junho. O último teste antes do Mundial será diante da Áustria, em Viena, no dia 10. No grupo E da principal competição do planeta, o Brasil de Tite enfrentará Suíça, Costa Rica e Sérvia.

Veja quem são os 23 convocados de Tite:

Goleiros

Alisson (Roma-ITA)

Ederson (Manchester City-ING)

Cássio (Corinthians)

Laterais

Fagner (Corinthians)

Danilo (Manchester City-ING)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros

Miranda (Internazionale-ITA)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Geromel (Grêmio)

Volantes

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Paulinho (Barcelona-ESP)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Fred (Shakhtar Donetsk-UCR)

Meias

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHI)

Willian (Chelsea-ING)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

Atacantes Neymar (Paris Saint-Germain-FRA) Gabriel Jesus (Manchester City-ING) Roberto Firmino (Liverpool-ING) Douglas Costa (Juventus-ITA) Taison (Shakhtar Donetsk-UCR)



