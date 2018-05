/ / Bolsonaro lança ex-prefeita de Guarantã como pré-candidata à deputada

Em Brasília na tarde desta quarta-feira (22-05), Jair Bolsonaro, Deputado Federal e pré-candidato a presidência da república gravou um vídeo com a ex-prefeita de Guarantã do Norte, Sandra Martins que ingressou no PSL para ser candidata nas eleições de 2018.



Jair lançou Sandra Martins como sua pré-candidata a deputada estadual no Mato Grosso, postado nas redes sociais o vídeo dividiu opiniões dos eleitores, mas em sua maioria aprovaram a decisão.



Sandra Martins que foi a primeira mulher a comandar a prefeitura de Guarantã do Norte é bem quista na cidade e na região com o seu carisma.



Com a candidatura de Sandra, a divisão de votos do candidato à reeleição Pedro Satélite é previsível, atrapalhando assim os planos do mesmo.



Ao Olhar Cidade, Sandra disse que está preparada para representar o Portal da Amazônia na Assembleia Legislativa, que quanto prefeita fez o dever de casa arrumando a prefeitura e fazendo gestão com responsabilidade do dinheiro público.

Veja o vídeo abaixo.

Olhar Cidade da Redação