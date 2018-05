/ / Blairo Maggi reforça defesa e permanece no Mapa

Fábio Pozzebom



Investigado em dois inquéritos abertos pela Procuradoria Geral da República (PGR) – e alvo de denúncia em um deles – para apurar supostos casos de corrupção cometidos quando governava Mato Grosso, Blairo Maggi se mantém há dois anos no cargo de Ministro da Agricultura com o apoio do presidente Michel Temer e do agronegócio.

A avaliação de entidades do setor e de aliados é que as acusações são frágeis e não ofuscam sua atuação à frente do Ministério, onde mantém uma ativa agenda internacional para abertura de mercados aos produtos agropecuários brasileiros.

Apesar disso, Blairom, conforme a reportagem, contratou uma tropa de advogados experientes e reconhecidos no meio jurídico para sua defesa, cuja estratégia será buscar o arquivamento das investigações. Ele foi denunciado pela prática de corrupção ativa e por lavagem de dinheiro.

A banca de defesa do ex-governador de Mato Grosso e senador licenciado é composta pelo ex-ministro da Advocacia Geral da União no governo Temer, Fábio Medina, Marcelo Leonardo, de Belo Horizonte, e que advogou para o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e Fábio Galindo, que já foi promotor de Justiça e secretário de Segurança Pública em MT.

