/ / Berçário exerce importante papel no desenvolvimento motor de bebês, ressalta especialista

O engatinhar de um bebê é uma manifestação genuína da criança e mostra as direções tomadas pelos pequeninos no espaço físico que é disponibilizado a eles. No entanto, apesar de parecer ingênuo e pouco complexo, ele requer atenção especial. É na fase que vai dos quatro aos 24 meses que os bebês desenvolvem os primeiros artifícios da habilidade motora e, quando há estímulo e ambiente adequados, a evolução pode ser surpreendente.

Conforme explica a psicopedagoga e diretora do Complexo Educandário Jardim das Goiabeiras, Ivete Ferreira, neste período da vida, as crianças descobrem um novo mundo por meio das experiências que colecionam. A curiosidade é uma das características afloradas em pequeninos que integram essa faixa etária, já que tudo é novo e desconhecido. Eles querem – e precisam – desvendar o universo a engatinhadas e é imprescindível que exista uma estrutura voltada para as necessidades deles.

“O berçário tem um papel importante no desenvolvimento motor e cognitivo dos bebês. Logo, é necessário que todas as escolas sejam dotadas de uma estrutura física e uma preparação psicológica específica para esses alunos – para que, assim, a criança tenha a condição de desenvolver todas as habilidades compatíveis à faixa etária. É ideal que elas estejam em um espaço rico de estímulos e em que se sintam verdadeiramente acolhidos”, orienta.

PAPEL DO EDUCADOR – Ivete complementa que a concepção do ensino infantil mudou a partir do momento em que o berçário deixou de apenas cuidar para educar. Tanto que o professor passou a ser chamado de educador e, nesta condição, tornou-se responsável por exercer um trabalho pedagógico que estimule práticas psicomotoras e psicológicas – que, por sua vez, são extremamente importantes na fase de descobrimento do mundo.

“É fundamental o desenvolvimento de algumas habilidades em bebês durante o primeiro septênio [período em que devem ser estimuladas atividades como a de socialização, oralidade e movimentação], bem como que é relevante o estímulo visual, tátil e oral por meio de exercícios específicos, voltados para o ensino infantil”, explica.

Ivete complementa que certas atividades ainda não ganham a devida importância, mas também podem ser trabalhadas na infância. “A introdução à educação alimentar, por exemplo, acontece quando os professores estimulam as crianças pelas cores e sabores – e esse exercício traz muitos benefícios futuros. Enquanto que o banho das crianças pode ser acompanhado de música e diversão, como forma de incentivar a higiene”, comenta.

EDUCANDÁRIO – Além de ofertar o Sistema Maxi de Ensino, o Complexo Educandário Jardim das Goiabeiras também apresenta em sua estrutura espaços como berçário completo; salas climatizadas; campinho de futebol; pista de educação de trânsito; casa de boneca; refeitório e sala para filmes/descanso. A escola conta com uma equipe de pedagogos especialistas em Educação Infantil, psicóloga, nutricionista, enfermeira, bióloga, auxiliares – bem como professores de língua inglesa, de balé, de artes e de música.

Mais informações pelo telefone (65) 9 9976-9516. O Educandário Jardim das Goiabeiras Baby, atende alunos de 4 meses a 2 anos, fica ao lado da unidade matriz, que atende as crianças de 2 a 5 anos, localizado na rua Coronel Barros, 288, bairro Goiabeiras, em Cuiabá.

Por Agencia ZP PREES