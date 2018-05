/ / Agencia dos correios de Peixoto de Azevedo é roubada, bandidos foram presos

O roubo ocorreu por volta das 11:00hs manhã desta sexta feira 04, dois elementos chegaram na agencia dos correios com armas em punho e anunciaram o roubo após renderem os funcionários e clientes que estavam no momento da ação os suspeitos entraram em um veiculo Uno com Placas de Cuiabá e tentaram empreender fuga.





A Guarnição da Policia Militar foi informada imediatamente e seguia sentido a agencia dos Correios pela Rua Thiago Magalhães Nunes quando visualizou o veiculo com as mesmas características informada pelo COPOM foi feito abordagem e com os suspeitos foi localizado um revolver calibre 38 e uma pistolas 380 malote com identificação dos correios contendo dinheiro e aparelhos celulares que foram levados das vitimas durante a ação delituosa.





O 2º Tenente Negrão que veio recentemente de Cuiabá para Peixoto de Azevedo estava no comando da Guarnição que era composta pelo Sargento Adir e o soldado Rongerio, após a prisão dos suspeitos João Vaes Botelho Pereira (31) e Davi da Silva Lima (19), as vitimas foram até o 22º Batalhão para fazerem o reconhecimento, durante a confecção do boletim de ocorrência os elementos informaram que são de Cuiabá e que estariam na região para cometerem roubos e assalto a estabelecimento comercial, a Policia Militar suspeita que eles estão envolvidos em um roubo ocorrido na noite desta quinta feira a um posto de combustível no município.





Todo o material apreendido o dinheiro e objetos recuperados foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil para os procedimentos legais que o caso requer.

Por Resumo Diário