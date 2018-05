/ / Adolescentes são detidas com 39 tabletes de maconha em bagagem

Valquiria Castil, repórter do GD

Duas adolescentes, de 13 e 16 anos, foram apreendidas na manhã desta segunda-feira (7) transportando 39 tabletes de maconha em Várzea Grande. À Polícia Militar elas disseram que teriam de levar a droga até o estado do Acre e receberiam R$ 7 mil na entrega.

A PM foi acionada, por volta das 10h30, pelo gerente do Hotel Itamaraty, localizado no bairro Novo Mundo, próximo a região da Guarita. Segundo o informante, as meninas estavam hospedadas no hotel dizendo que vinham de Campo Grande com destino ao Acre.

Para falar com a mãe das garotas, o gerente alegou que precisava de dados pessoais para fazer a hospedagem. A mãe de uma das suspeitas pareceu surpresa ao saber que a filha estava em Várzea Grande e pediu para não ligar para a polícia, pois resolveria tudo até o meio-dia.

Desconfiado de que elas estavam fugindo de casa, o gerente disse que as menores entraram em contradição sobre o motivo de estarem indo para o Acre. Os policiais fizeram a revista e encontraram na bagagem das garotas 39 tabletes de maconha.

À PM elas contaram que pegaram a droga em Campo Grande de um rapaz conhecido como Dentinho e que receberiam o valor de R$ 7 mil pelo transporte até a cidade de Rio Branco (AC). A instrução era de que elas receberiam uma ligação do responsável para buscar a droga.

As meninas foram apreendidas e conduzidas até a Central de Flagrantes, onde foram autuadas pelo crime de associação para tráfico ilícito de drogas e tráfico ilícito de drogas.