/ / Acidente com vítima fatal devido buracos na MT-419 em Guarantã do Norte

Mais um acidente na conta do governo do Estado de Mato Grosso, sob o comando do governador Pedro Taques, no final da tarde deste domingo (06/05), por volta das 16h:50min, um Gol Prata e uma moto Honda CG Prata se envolveram em um acidente na MT-419 devido à quantidade buracos que tem no local próximo ao Cotrel em Guarantã do Norte.



A falta de manutenção na pista por parte do governo tem gerado transtornos e acidentes.



Neste acidente uma pessoa acabou morrendo no local, e o condutor do carro com escoriações, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Guarantã do Norte. A população ficou indignada com mais esse acidente e postaram nas redes sociais.



A vítima fatal foi Rodrigo Dalprá de 35 anos, o condutor do veículo gol é Donizete Aparecido de Souza tem 38 anos.

Por Olhar Cidade da Redação