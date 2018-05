/ / Acadêmicos de Enfermagem da FCSGN promovem Campanha de Abraços grátis

Os acadêmicos de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promoveram durante esta semana a Campanha de Abraços Grátis: “Distribuindo felicidade através da oxitocina”, nos municípios de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Novo Mundo.





Inspirada na Free Hugs Campaign, trata-se de um movimento social que envolve pessoas distribuindo abraços em locais públicos, com o objetivo fazer com que as pessoas abraçadas se sintam melhor, pois o ato do abraço diminui a pressão sanguínea, o batimento cardíaco e o nível de hormônios ligados ao estresse.





A Campanha foi orientada pela prof. Keylla Cardoso, durante a disciplina de Fisiologia e faz parte da Semana da Enfermagem, que acontecerá durante os dias 14 a 17 de maio.





Ascom/FCSGN