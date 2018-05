/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo transformam corredores da FCSGN em galeria de arte

Os acadêmicos do 4º semestre de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte transformaram um dos corredores da IES – Instituição de Ensino em uma galeria de arte.

O projeto foi realizado durante a disciplina de Artes Plásticas II, ministrada pelo prof. Joseph Rosa e teve por objetivo fazer uma releitura artística do que foi apreendido durante as disciplina de História da Arte e Artes Plásticas.

Primeiramente, os acadêmicos escolheram o período Histórico para desenvolver seu trabalho. Em seguida, selecionaram uma imagem que retratasse aquele período, devendo escolher os demais elementos como cores, material, para ajudar na representação daquele trabalho, bem como desenvolver em forma gráfica numa folha A4 a imagem a ser representada na Galeria. Na terceira etapa, os acadêmicos desenvolveram as artes na parede dos corredores, representando de forma fiel a arte proposta no 2º Passo, de forma a demonstrar seu empenho para sua visão artística e cultural daquele período.

Por último, os acadêmicos realizaram a exposição de seu trabalho para toda a comunidade acadêmica.

Segundo o coordenador do curso, através deste projeto, os acadêmicos puderam demonstrar o seu lado Artístico-Cultural, ao representar um pedaço da História da Arquitetura e da Humanidade, que eles irão carregar durante a vida acadêmica e profissional.

A diretora geral da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte , prof. Fabiana Varanda Jorge, parabenizou os acadêmicos pelo belíssimo trabalho: “Os acadêmicos fizeram uma verdadeira obra de arte em nossos corredores, deixando uma marca e seu legado! Todos elogiaram muito este trabalho. Parabenizamos todos os envolvidos pela dedicação em transformar este espaço, deixando-o mais belo e atrativo, demonstrando através da arte, sua forma de ver e estar no mundo. Fazemos votos de que continuem somando com a Faculdade e fazendo a diferença”.

Ascom/FCSGN