/ / Acadêmicos da FCSGN participam de gincana em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento

Em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento, celebrado em 5 de maio, foi realizada uma gincana com a turma do 4º Semestre de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, nesta quinta-feira (3). A ação foi promovida pela Prof.ª Tatiana G. Pegoraro Faleiros, com o intuito de ressaltar a importância do tema.





O Dia foi instituído para conscientizar a população sobre os riscos da automedicação desassistida e a importância da prática do uso seguro e racional dos medicamentos. A automedicação pode representar sérios riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como dependência, intoxicação e até a morte.





Durante a gincana, quem estourasse o balão primeiro, tinha a oportunidade de responder perguntas relacionadas ao tema.





Esta é uma data muito importante para todos os profissionais de saúde que atuam de prescrição ou dispensação de medicamento e, segundo a prof.ª Tatiana, a gincana foi uma ação de conscientização para que os acadêmicos possam reconhecer a sua importância como futuros profissionais farmacêuticos.





Ascom/FCSGN