/ / Abertura da II Semana da Enfermagem da FCSGN reflete sobre o amor e respeito ao próximo

Nesta segunda-feira (14), iniciou-se a II Semana da Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte , com o tema “Cuidado humanizado: Devemos ser a Enfermagem que queremos ter.” O evento segue até o dia 17 de maio, no Auditório da Faculdade.

Para fazer a abertura da Semana, a acadêmica do 4º semestre de Enfermagem, Witilla Moreira, cantou a música “Bom Samaritano”, emocionando a todos.

Após desfeita a mesa de honra, a psicóloga Katia Avelino ministrou a palestra “Amor e Respeito ao Próximo”, com o intuito de refletir sobre o tema proposto pela Semana.

O evento contou com a participação dos acadêmicos, professores e convidados.

Ascom/FCSGN